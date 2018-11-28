Встали троллейбусы и метро: в Греции бастуют работники частного сектора

Афины , , 10:02 — REGNUM Общенациональную забастовку организовал крупнейший в Греции профсоюз работников частного сектора — Всеобщая конфедерация труда. Участники протеста требуют повышения минимальной зарплаты, прекращения роста налогов и заключения коллективных договоров, передает 28 ноября CNN Greece.

Так, минимальную зарплату бастующие требуют увеличить до 751 евро. Кроме того, работники выступают за справедливую социальную политику, сохранение объемов пенсий и льгот.

28 ноября в Афинах не действует метро, троллейбусы не вышли на маршруты. Движение автобусов ограничено. Прекращено железнодорожное сообщение, включая пригородное, не работаю паромные переправы, суда остаются в портах.

Два митинга пройдут в Афинах. В других городах также запланированы массовые акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, Греция переживает экономический кризис. В августе премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил о выходе Афин из-под жёсткого контроля кредиторов. Вместе с тем в экономике остаются проблемные точки.

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