Неравнодушные поклонники спасли от бродяжничества пользователя Reddit

Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Пользователь Reddit с ником Famoushippopotamus опубликовал пост, в котором попросил помощи с ведением раздела по настольной игре «Подземелья и Драконы». Мужчина оказался в трудном финансовом положении и понимал, что в ближайшее время останется без интернета, поэтому не сможет модерировать раздел. В ответ он получил не только слова поддержки, но и благодарность в финансовом виде.

«Скоро я стану бездомным. Я не могу найти работу, на моём счету всего 100 долларов. Скорее всего, я останусь без интернета и телефона в следующем месяце. В основном я единственный модератор. Я в порядке, просто попал в смертельные объятия любви Reddit. Так что мне нужен кто-нибудь, кто присмотрит за этим местечком, пока моя жизнь идёт ко дну», — написал Famoushippopotamus.

Эта запись набрала более 5 тысяч одобрительных голосов и свыше 800 комментариев. Юзеры поблагодарили модератора за качественный контент и предложили свою помощь в ведении раздела.

«Я был бы рад помочь парню, я снова начал играть в «Подземелье и Драконов» после длительного перерыва. И этот субреддит — удивительный ресурс. Всё изменится к лучшему», — пишет marzipol.

Вскоре пользователи упрекнули Famoushippopotamus, что он не рассказал о своём трудном положении раньше, и предложили уже материальную помощь. В частности, один из юзеров создал для модератора страницу на Patreon — платформе, где творческие люди могут получить поддержку от своих поклонников.

«Со всей работой, которую он сделал, будет замечательно, если мы поможем ему», — отметил simonalle.

«Это даже абсурдно, что я наслаждался вашим контентом так долго и не заплатил за это ни копейки. Вы делаете фантастическую работу, и она должна быть оплачена», — написал Blughg.

Благодаря неожиданной поддержке подписчиков хобби пользователя Famoushippopotamus стало приносить ему деньги, поэтому всего за сутки его финансовые проблемы были решены.

«Чёрт возьми, это невозможно. Спасибо вам всем. Мои финансовые проблемы позади. У меня нет слов. Я думал, никому нет дела. Спасибо вам всем».

Ситуации, когда юзеры готовы оказать финансовую помощь нуждающимся, встречаются нередко, однако не все заканчиваются благополучно. Так, ранее в США обвинили в мошенничестве бездомного и пару, которая собрала ему $400 тысяч с помощью краудфандинга. Прокуратура считает, что они сговорились и обманули тысячи пользователей платформы GoFundMe, придумав грустную историю.

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