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Олигарх Ахметов контролирует 50% валютной выручки Украины — Коломойский

Общество

И 30% ВВП страны

Олигарх Ахметов контролирует 50% валютной выручки Украины — Коломойский
GaNaaOU
«Точь-в-точь паутина, а в центре паук»

Иерусалим, 28 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  После бегства президента Украины Виктора Януковича олигарх Ринат Ахметов стал контролировать половину валютной выручки в стране, заявил олигарх Игорь Коломойский 27 ноября в интервью журналисту Соне Кошкиной, опубликованном на сервисе Youtube.

«Он контролирует 50% валютной выручки в стране. А до этого контролировал 20−25% выручки», — рассказал олигарх.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что значительная часть активов беглого президента Януковича достались Ахметову и в данный момент олигарх контролирует около 30% ВВП Украины.

Также Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в небывалом желании контролировать украинское информационное пространство.

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Политическая жизнь Украины
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