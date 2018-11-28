Фото: в соцсетях шутят над снимком «разобранного» сандвича

Канберра, , 09:06 — REGNUM Бурную реакцию пользователей соцсетей вызвала фотография необычного «сэндвича», который официант принес родственнику пользователю форума Reddit MiloXF, который проживает в Австралии.

https://twitter.com/TheTodayShow/status/1066823363744677888

Работник кафе принес сэндвич посетителю в «разобранном» виде. На тарелке отдельно лежали хлеб и все остальные ингредиенты, а поверх всего была поставлено блюдце с горчицей, в которой находился небольшой огурец.

Больше всего пользователей удивило, что блюдо подали в таком виде за 17 австралийских долларов (820 рублей). Кроме того, незамысловатое фото «разобранного» сэндвича побудило пользователей внимательно рассмотреть содержимое коробки. В результате юзеры начали активно обсуждать уже не только стоимость такого бутерброда, но и сочетание таких ингредиентов, как горчица и клубника. Споры пользователей вылились далеко за пределы форумы.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в сети появилась новая фраза-мем «Они сделали операцию виноградинке». Пользователи начали шутить на эту тему после того, как на форуме Reddit опубликовали видео 2010 года, в котором была показана точность хирургической машины «Да Винчи».

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