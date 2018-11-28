Судьба площадки бывшего Челябинского танкового училища решена

Челябинск, , 09:07 — REGNUM В Челябинске окончательно решена судьба площадки бывшего танкового училища. Врио главы города Владимир Елистратов утвердил документацию по планировке территории, сообщили журналистам в мэрии.

Как пишет издание Накануне.Ru, на месте училища будет построено 12 жилых домов этажностью от 18 до 22-х, детский сад и административное здание. Также в планах три крытых автостоянки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танковое училище существовало в Челябинске с 1967 по 2006 год. Оно было расформировано после громкого ЧП, произошедшего в ночь с 31 декабря 2005-го на 1 января 2006 года. Тогда старослужащие избили своего сослуживца Андрея Сычёва. Этот инцидент вызвал широкий резонанс. Участники избиения позднее были осуждены к длительным срокам заключения.

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В январе 2007 года губернатор Челябинской области Пётр Сумин объявил о том, что территория училища будет отдана под жилую застройку. А материальную базу учреждения глава региона передал передать военной кафедре Южно-Уральского государственного университета

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Территория много лет оставалась заброшена, здания разрушались. В июле 2018 года площадка была продана. Её купил депутат Челябинской городской думы Николай Серсков, который возглавляет ООО «Строительная компания «Никс». Сумма сделки составила 254,6 млн рублей, при этом каждое из 18 зданий оценили в один рубль.

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