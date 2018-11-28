Теме путешествий во времени ТюмГУ решил посвятить 16 лекций

Тюмень, , 08:43 — REGNUM Шестнадцать лекций из цикла «Время и путешествия во времени» прочитает в Тюменском государственном университете профессор философии Джакомо Андреолетти до конца декабря. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Лекции начались в начале ноября и к настоящему времени часть цикла уже пройдена. В частности, слушатели смогли узнать о вопросах философии, связанных с природой времени и противоречиях в концепции путешествий во времени. За оставшееся время Андреолетти расскажет о том, что могут делать путешественники во времени и сборе средств на машину времени.

Лекции проводятся в Школе перспективных исследований Тюменского госуниверситета. По окончании курса слушателям будут выданы сертификаты школы о прохождении курса.

Джакомо Андреолетти защитил докторскую диссертацию по философии в Миланском государственном университете. В 2015/2016 учебном году Джакомо работал в качестве приглашенного исследователя в Колумбийском университете (Нью-Йорк). На сегодняшний день в центре его исследований стоят такие вопросы, как метафизика времени, путешествие во времени и проблема свободы воли.

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