В МВД Украины пообещали наказать организаторов протестов автовладельцев

Киев, , 08:34 — REGNUM Организаторы акций протеста владельцев авто с еврономерами будут привлечены к уголовной ответственности, заявил спикер МВД Украины Артём Шевченко 28 ноября в эфире телеканала Oboz.Tv.

Правоохранитель призвал всех предпринимателей документировать убытки, понесённые вследствие блокады автомобильных дорог протестующими:

«Все предприниматели и бизнесмены, кто чувствует, что сейчас несет убытки за простой своих транспортных средств, товаров или срыв контрактов, обращайтесь пожалуйста к органам полиции. На основании этого заявления или добавятся в уже открытые уголовные производства, или будут открыты новые. Эти убытки будут предъявлены как ущерб организаторам, которые сейчас это делают», — заявил Шевченко.

Ранее глава Львовской таможни Лев Прокипчук заявил, что польские правоохранительные органы собирают информацию об организаторах протестов на украинско-польской границе. Им могут закрыть въезд или лишить карты поляка, если она выдавалась.

Напомним, 25 ноября 2018 года владельцы нерастаможенных автомобилей заблокировали пункты пропуска вдоль западной границы Украины.

Блокада стала темой для разговора президентов Польши и Украины, после чего украинский президент Пётр Порошенко пообещал своему польскому коллеге решить этот вопрос.

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Вечером, 27 ноября движение автомобилей на украинско-польской границе было восстановлено.

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