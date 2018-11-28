В Свердловской области закрыли школу и два детских сада

Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM В Свердловской области приостановлена работа школы и двух детских садов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

Причиной стала заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Школу закрыли в Махнёвском муниципальном образовании, а детские сады — в Белоярском и Тугулымском городских округах. Ещё в 69 детских садах и девяти школах работа приостановлена частично.

За период с 19 по 25 ноября выявлено 23,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Гриппа не зафиксировали. Показатели ниже среднего уровня на 11%, но выше предыдущей недели на 4%.

Если говорить именно про Екатеринбург, то там за тот же период выявлено 11,6 тыс. случаев ОРВИ. Это на уровне эпидпорога и выше предыдущей недели на 9%. Прирост отмечен среди взрослых и подростков старше 15 лет.