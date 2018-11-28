Экс-главе наукограда Циолковский продлили арест

Благовещенск, , 08:17 — REGNUM Фигурант уголовного дела о мошенничестве, бывший глава города Циолковский в Приамурье Николай Кохно останется под арестом. Такое решение вынес Благовещенский городской суд.

Слушания состоялись 27 ноября. Сторона обвинения выступила за продление срока заключения под стражей, полагая, что бывший чиновник может скрыться от правосудия.

Суд внял доводам обвинения — арест Кохно продлили до 9 марта, сообщает «Порт Амур».

Николая Кохно задержали в ноябре 2017 года по подозрению во взяточничестве. Позднее статью переквалифицировали на «мошенничество».

По версии следствия, Кохно пообещал подрядчику помощь в заключении контракта, касающегося строительства космодерома «Восточный». Взамен он попросил недвижимость в Благовещенске.

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