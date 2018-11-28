Верховный суд поддержал позицию гордумы Перми о запрете киосков возле домов

Пермь, , 08:12 — REGNUM Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу гордумы Перми и отменил решение Пермского краевого суда по резонансному делу о нестационарных торговых объектах (НТО), сообщают местные СМИ.

В административном деле речь шла об оспаривании правил благоустройства территории города Перми в части установления ограничений размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года депутаты внесли изменения в правила благоустройства. Под ограничительные меры НТО. Их запретили размещать на придомовых территориях. Поправки вызвали возмущение собственников НТО и руководства ТСЖ, а также ряда жителей. Противники изменений указывали на то, что НТО возле жилых домов выгодны. Так, ТСЖ получает деньги от аренды земельных участков, что позволяет сдерживать рост тарифов на текущее содержание жилья. Жители отмечали низкую стоимость питьевой воды и шаговую доступность киосков, торгующих этой водой. Пермское УФАС поддержало владельцев НТО и глав ТСЖ.

Последовали иски в суд, который встал на сторону истцов. 6 июля 2018 года судебная инстанция отменила решение гордумы. Суд признал, что новые правила благоустройства противоречат положениям градостроительного кодекса и земельного законодательства, а также нарушают закон о торговле, а введенный в марте 2018 года запрет на размещение НТО на придомовой территории не входит в компетенцию думы. Впоследствии гордума обжаловала это решение. Точку в спорном вопросе поставил Верховный суд РФ.

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