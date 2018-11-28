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В России растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

Общество

Эпидемия ОРВИ прогнозируется средней интенсивности

В России растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ
Иллюстрация: Mil.ru
Вакцинация от гриппа

Москва, 28 ноября 2018, 08:09 — REGNUM  В России увеличивается число заболевших ОРВИ и гриппом. Если неделю назад эпидпорог по гриппу был превышен в трех субъектах РФ, то по данным на 25 ноября превышение эпидпогорога зафиксировано в пяти субъектах, сообщили в Роспотребнадзоре.

В трёх регионах России болеют дети в возрасте 0−2 года и 3−6 лет. В двух регионах ОРВИ болеют дети в возрасте 7−14 лет.

В четырех субъектах РФ эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен среди подростков старше 15 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия ОРВИ и гриппа в России в эпидсезоне 2018−2019 гг. прогнозируется средней интенсивности с участием всех трех возбудителей сезонных. По данным на 23 ноября, в России от гриппа привиты более 65 млн человек

Подробнее: Эпидемия гриппа в России прогнозируется средней интенсивности

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Грипп, ОРЗ
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