В России растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

Москва, , 08:09 — REGNUM В России увеличивается число заболевших ОРВИ и гриппом. Если неделю назад эпидпорог по гриппу был превышен в трех субъектах РФ, то по данным на 25 ноября превышение эпидпогорога зафиксировано в пяти субъектах, сообщили в Роспотребнадзоре.

В трёх регионах России болеют дети в возрасте 0−2 года и 3−6 лет. В двух регионах ОРВИ болеют дети в возрасте 7−14 лет.

В четырех субъектах РФ эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен среди подростков старше 15 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия ОРВИ и гриппа в России в эпидсезоне 2018−2019 гг. прогнозируется средней интенсивности с участием всех трех возбудителей сезонных. По данным на 23 ноября, в России от гриппа привиты более 65 млн человек

Подробнее: Эпидемия гриппа в России прогнозируется средней интенсивности