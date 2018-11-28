Часть винтовой лестницы Эйфелевой башни продана за 169 тыс. евро

Париж, , 08:03 — REGNUM Часть лестницы Эйфелевой башни в Париже была продана на аукционе дома Artcurial за 169 тыс. евро (включая расходы), сообщает Le Figaro.

Проданный лот изначально находился на высоте 4,3 метра и имеет около 25 ступеней. Это часть первоначальной винтовой лестницы Эйфелевой башни, памятника, датируемого 1889 годом, которая соединяла 2-й и 3-й этажи.

Известно, что данный лот приобрел коллекционер с Ближнего Востока.

Напомним, в 1983 году между двумя последними этажа Эйфелевой башни был установлен лифт, в результате чего лестницу демонтировали. Затем ее разрезали на 24 секции высотой от 2 до 9 метров. Различные части лестницы представлены в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Эйфелева башня была построена Густавом Эйфелем для Всемирной выставки в 1889 году. В наши дни она является самой посещаемой достопримечательностью в мире.