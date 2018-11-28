Дела прошлые: свердловских чиновников подозревают в хищениях элитного жилья

Екатеринбург, , 07:48 — REGNUM Чиновники правительства Свердловской области попали под подозрение в хищении элитной недвижимости. Однако речь идёт не о нынешних представителях исполнительной власти. Дело касается чиновников, работавших в команде Эдуарда Росселя.

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Заявление в полицию поступило от одного из фигурантов списка Титова — бывшего депутата заксобрания Свердловской области и бизнесмена Сергея Капчука, сообщает РБК. Он рассказал о коррупционных схемах хищений элитной недвижимости, в которых может быть замешан человек из команды Росселя. По словам Капчука, с 1996 года администрация Росселя практиковала схему с передачей государственных квартир в собственность чиновников с оплатой 30% от их балансовой стоимости.

Прокуратура Свердловской области обнаружила «признаки преступления в действии неустановленных лиц, которые с 1996 по 2011 год занимали посты в правительстве Свердловской области», и поручила следственным органам провести проверку в администрации региона, пишет издание со ссылкой на источники. Знакоемые с ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году бывший депутат Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Сергей Капчук вместе со своим братом Константином Капчуком проходил по уголовному делу о хищении в 1997 году 2 млрд неденоминированных бюджетных рублей, которые были потрачены на покупку трёхкомнатной квартиры в Москве. По версии следствия, подозреваемые оформили жильё на родственников, а затем, продав квартиру, потратили деньги на личные нужды. Константин Капчук был арестован 20 октября 2005 года. В начале ноября 2005 года Верх-Исетский райсуд заочно избрал Сергею Капчуку меру пресечения в виде заключения под стражу. Это было связано с тем, что депутат находится в международном розыске.

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Свердловский бизнесмен Константин Капчук признан виновным

Как рассказал сам Капчук, его дело было сфабриковано в 2001 году Уралмашевской ОПГ. Капчуку принадлежал Салдинский металлургический завод в Свердловской области, чей рейдерский захват в тот период и произвела указанная ОПГ. Не имея надежды на справедливое уголовное следствие, бизнесмен принял решение покинуть Россию в 2005 году, улетев в Дубай. Там он был арестован Интерполом, и суд принял решение экстрадировать его в Россию.

18 июня 2018 года уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов провёл пресс-конференцию, посвящённую возвращению в Россию предпринимателя Сергея Капчука. По словам Титова, вслед за Капчуком семь или восемь предположительно незаконно осуждённых российских бизнесменов, в настоящее время скрывающихся в Лондоне, также вскоре смогут вернуться на родину.