Бывший вице-губернатор китайской провинции арестован за коррупцию

Пекин, , 07:49 — REGNUM Подозрение во взяточничестве стало поводом для ареста бывшего вице-губернатора китайской провинции Гуйчжоу Пу Бо. Об этом сообщает Sina.

Подробности дела не раскрываются. Бывший чиновник отправлен под арест Верховной народной прокуратурой КНР.

Горная многонациональная провинция Гуйчжоу находится на юго-западе Китая. Регион, где проживают более 34 млн человек, считается очень бедным. Вместе с тем здесь множество природных ресурсов.

Пу Бо стал вице-губернатором провинции в январе 2018 года. Ранее он занимал ряд административных должностей в провинции Сычуань, в частности, был заместителем мэра городов Гуаньян и Бачжун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во взяточничестве обвинили бывшего вице-губернатора провинции Ляонин на северо-востоке Китая Ли Цяна. По версии правоохранителей, он получил деньги и собственность на 10,63 млн юаней (порядка $1,53 млн) лично или через посредников в 2000—2017 годах.

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