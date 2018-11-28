В Китае началось строительство междугороднего метро Шанхай — Сучжоу

Шанхай, Китай, , 07:45 — REGNUM Началось строительство новой ветки междугороднего метро Сучжоу — Шанхай, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Проект ветки метро Сучжоу S1 подразумевает ее окончание на станции Хуацяо, которая свяжет ее с одиннадцатой линией шанхайского метро. Он был одобрен Национальной комиссией по развитию и реформе в августе 2018 года.

По официальной информации правительств Шанхая и Сучжоу, длина линии S1 метро Сучжоу составит 41,27 км, и, а ней будет расположено 28 станций, между которыми будут курсировать поезда метро с шестью вагонами с максимальной скоростью 100 км/ч.

Ожидается, что новая линия будет запущена в эксплуатацию в декабре 2023 года. Помимо расширения междугороднего метро в районе Дельты Янцзы, Шанхайское метро анонсировало 16 ноября, что будет произведена синхронизация платежных систем и служб с метро соседних городов Ханчжоу и Нинбо.

Напомним, что в начале ноября в Китае было завершено строительство самого глубокого в стране подводного тоннеля метро, длина подводной части составляет 3,49 км.

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