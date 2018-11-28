Иркутские биологи создали выставку о появлении жизни на Земле

Иркутск, , 07:45 — REGNUM Уникальный выставочно-просветительский проект «Эволюция», который познакомит посетителей с историей появления жизни на Земле и эволюцией живых организмов, реализовали учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) совместно с частными коллекционерами. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Выставка начнёт работу в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ 1 декабря. На ней можно будет увидеть, как выглядели трилобиты — вымершие морские членистоногие эпохи палеозоя, посмотреть на окаменевшие отпечатки девонских рыб. Также в экспозиции будет представлено большое количество живых растений — папоротники, хвощи, саговники, гинкго билоба, магнолия, араукария, а также окаменелые остатки растений времён позднего палеозоя.

«Это целый трехмесячный проект, и в планах у нас проведение лекций по зоологии, палеозоологии, палеоботанике, где специалисты расскажут о вымерших и доживших до наших дней живых организмах», — сообщила начальник отдела просвещения Ботанического сада ИГУ Наталья Гончаренко.

Отмечается, что на просветительском мероприятии посетители смогут рассмотреть в микроскоп сине-зеленые водоросли — одни из первых живых организмов, появившихся на Земле, узнать интересные факты о динозаврах, а для юных гостей будет организована интерактивная зона «Раскопки», где они смогут почувствовать себя исследователями-палеонтологами.

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