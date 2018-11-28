«Бездушное отношение»: для сирот в нижегородской больнице не хватило нянь

Нижний Новгород, , 07:32 — REGNUM Из-за нехватки персонала в детской больнице №25 Нижнего Новгорода в палате для сирот «дети лежат одни, с ними нет специального работника, который бы обеспечивал уход за младенцами». Неравнодушные горожане, которым довелось побывать в медучреждении, обратились с открытым письмом к главному врачу, где просят обеспечить няней детей-сирот, потому что, помимо времени кормления, «все остальное время они кричат за двумя закрытыми дверьми одни» и «заходить туда запрещено». Петиция набирает обороты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, детская городская больница №25 является старейшим медучреждением города, которое работает уже свыше 60 лет. Оно создавалось для оказания многопрофильной медицинской помощи детскому населению Автозаводского района Нижнего Новгорода. Полномочия учредителя осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области.

Житель города Виктор Б., побывав в медучреждении, ужаснулся ситуации с палатой, где находятся «в основном младенцы» без родительской опеки и написал открытое обращение к главврачу.

«За дверями палаты №26 детской больницы №25 лежат дети, которые остались без родителей, в основном младенцы, — пишет он. — Дети лежат одни, с ними нет специального работника, который бы обеспечивал уход за младенцами. Кормит их медицинская сестра, и всё остальное время они кричат за двумя закрытыми дверьми там одни, сердце разрывается. Заходить туда запрещено. Одну ночь двухмесячный малыш кричал пять часов. Работники говорят: «Жалко». Но за много лет уже привыкли не обращать внимание!»

Он добавляет, что у детей «в подсознании откладывается бездушное отношение взрослых!» и напоминает, что «младенцы — такие же граждане Российской Федерации», и «откуда знает проходящая мимо палаты медсестра, что за дверью крик именно сейчас, не крик о первой помощи?!«

Ситуация волнует жителей, под петицией уже подписались несколько десятков горожан.

«Чужих детей не бывает. Если есть возможность организовать помощь для детей-отказников, то эту возможность следует использовать, а не «привыкать к плачу!» — говорят подписавшиеся под петицией.