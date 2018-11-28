Полиция Пекина продолжает устранять хаос в стриминговых сервисах

Пекин, , 07:28 — REGNUM Полиция Пекина продолжает ужесточать регуляцию популярных, но достаточно хаотичных платформ потоковой трансляции коротких видео, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

С июля 2018 года в городе было закрыто 800 тыс. нелегальных аккаунтов, сообщили в Пекинском бюро интернет-безопасности. С 2015 года просмотр и трансляция потоковых видео стало одной из самых популярных сфер в Китае с серьёзным финансовым оборотом.

К концу 2017 года в Китае было более 300 платформ трансляции видео с общим количеством зрителей, превышающим 422 млн человек. Их общий доход составил 30 млн юаней (более $4,3 млрд).

Согласно требованиям китайского государства, все эти платформы должны запрещать ненормативную лексику, порнографическое содержание или сцены насилия. В случае неподчинения или неспособности соответствовать требованиям, платформы закрываются.

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