В Запорожской области гражданским запретят носить военную форму

Запорожье, Украина, , 07:23 — REGNUM В Запорожской области намерены ввести запрет на ношение военной формы, заявил глава нацполиции области Сергей Комиссаров, сообщило 27 ноября информационное агентство «Укринформ».

"Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью», — рассказал чиновник.

Комиссаров также призвал граждан обращаться в полицию в случае, если люди в военной форме попытаются отобрать их имущество, ссылаясь на статус военного или на военное положение в стране.

Напомним, Запорожская область является одним из десяти регионов Украины, в котором действует военное положение.

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Верховная рада Украины ввела военное положение в десяти областях страны 26 ноября 2018 года, после инцидента с тремя кораблями ВМС Украины, задержанными в территориальных водах России.

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