За обман на 9 млн рублей осуждён экс-сотрудник нефтяной компании Оренбуржья

Оренбург, , 06:59 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор бывшему начальнику транспортного отдела местной нефтяной компании Виталию К. Суд признал его виновным в крупном мошенничестве. Между тем сам фигурант уголовного дела вины так и не признал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2017 году мужчина предложил директору транспортной компании свои услуги, которые подразумевали покровительство и лоббирование интересов фирмы в аукционах. Также Виталий К. обещал уменьшение проверочных мероприятий в отношении фирмы. От транспортной компании путём обмана экс-сотрудник нефтяной фирмы получил более 9 млн рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УФСБ РФ по Оренбургской области. На имущество фигуранта был наложен арест.

Суд приговорил Виталия К. к пяти с половиной годам лишения свободы, а также ограничению свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.