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Власти Китая усилят надзор за безопасностью школьников в отопительный сезон

Общество

В связи с этим Комитет по надзору за образованием при Госсовете КНР выпустил тематический циркуляр

Пекин, 28 ноября 2018, 06:58 — REGNUM  Власти Китая призвали образовательные учреждения и школы по всей стране принять меры безопасности в период зимнего отопительного сезона, дабы не допустить взрыва и отравления газом, а также других инцидентов в школах, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

В связи с этим Комитет по надзору за образованием при Госсовете КНР выпустил тематический циркуляр. Прежде всего в нем говорится о необходимости оградить учащихся от угрозы отравления угарным газом, что зачастую происходит в плохо вентилируемых помещениях, обогреваемых котлами.

Кроме того, отдельное внимание уделяется мерам профилактики инфекционных заболеваний вроде гриппа, а также энтеровирусного везикулярного стоматита. Школам также предписано организовать проверки безопасности питания детей на регулярной основе.

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