Вплоть до уголовного преследования: о повышении возраста продажи спиртного

Барнаул, , 06:44 — REGNUM Как и большинство жителей России, поддерживающих, согласно опросу ВЦИОМ, идею запрета продажи спиртного тем, кому не исполнился 21 год, кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного Собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает, что эта инициатива является полезной и своевременной.

«Дело в том, что в возрасте 18 лет молодые люди только вступают во взрослую жизнь и максимально подвержены негативным внешним воздействиям в плане приобретения вредных привычек. Так что перспективной целью законопроекта является снижение алкоголизации населения и связанной с употреблением алкоголя заболеваемостью и смертностью.

Однако, многие исследователи небезосновательно считают, что инициатива может оказаться не работающей. Считаю, что здесь все в руках законодателей и правоохранителей, контролирующих исполнение закона. В частности, надлежащему исполнению законопроекта способствовали бы жесткие санкции за продажу спиртного соответствующей категории лиц вплоть до уголовного преследования, лишения права продажи алкогольных напитков и другие меры.

Если государство действительно заинтересовано в снижении алкоголизации населения, нет никаких сомнений, что закон будет живым», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, большинство граждан России (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Респонденты (41%) также указали, что считают недостаточными существующие меры по сокращению потребления алкоголя.

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