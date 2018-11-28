«Просим сохранять спокойствие»: красноярцев предупредили об учениях ФСБ

Красноярск, , 06:34 — REGNUM В Красноярске 28 ноября пройдут антитеррористические учения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого УФСБ.

В ведомстве предупредили, что в день учений на улицах города возможно увеличение числа нарядов полиции, передвижение специальной техники, массовое скопление сотрудников правоохранительных и силовых структур. Может быть затруднено дорожное движение.

«Просим с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении УФСБ России по Красноярскому краю.

Более подробной информации об учениях в ведомстве не сообщили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 19 по 22 ноября 2018 года в Красноярске в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» и на прилегающих к нему территориях также состоялись антитеррористические учения. «Платинум Арена» — это один из ключевых объектов зимней Универсиады, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года.

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