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На северо-востоке Китая родилось 98 детенышей амурского тигра в 2018 году

Общество

С учетом новорожденных, общее количество амурских тигров перевалило за тысячу в Китайском центре разведения кошачьих Хэндаохэцзы

На северо-востоке Китая родилось 98 детенышей амурского тигра в 2018 году
Dave Pape
Амурский тигрёнок

Пекин, 28 ноября 2018, 06:29 — REGNUM  Девяносто восемь детенышей амурского тигра было рождено в нынешнем году в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

С учетом новорожденных, общее количество амурских тигров перевалило за тысячу в Китайском центре разведения кошачьих Хэндаохэцзы, который является крупнейшей в мире базой для разведения исчезающих видов кошачьих.

При центре оборудования два лесных парка, где проживают амурские тигры, оба парка расположены в городах Харбин и Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.

«Мы контролируем численность амурских тигров от года в год для того, чтобы отслеживать родословную особей», — заявил главный инженер харбинского парка Лю Дань.

Напомним, что амурский тигр является одним из самых редких в мире видов тигров, он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и России. Он также охраняется китайскими властями.

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