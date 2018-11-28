«У кого-то разыгрался аппетит»: нижегородский депутат о росте цен на проезд

Нижний Новгород, , 06:05 — REGNUM В Нижнем Новгороде на девяти частных маршрутах с 1 и 7 декабря 2018 года до 30 рублей вырастет стоимость услуги перевозки. Соответствующее уведомление поступило в администрацию города от автоперевозчиков, но эксперты считают, что власти должны не просто принимать к сведению планы компаний, которые «разговаривают с городом в ультимативной форме», а «максимально жестко контролировать тарифную политику на этом рынке и отстаивать интересы жителей». Депутат Госдумы (фракции ЛДПР) Александр Курдюмов заявил, что «здесь всё просто — не хочешь работать, уходи с рынка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, нижегородская администрация официально уведомила горожан, что на девяти частных маршрутах за номерами 14, 39, 50, 63, 71, 79, 89, 92 и Т-4 с декабря вырастет стоимость проезда. До 30 рублей поднимут цену с 1 декабря на маршруте № 50 «Улица Долгополова — Микрорайон Кузнечиха-2» и Т-4 «Площадь Минина и Пожарского — Автовокзал «Щербинки», которые обслуживает ООО «АТП «Нижегородец». Стоимость проезда в социальных автобусах и троллейбусах, которые также есть на этих направлениях, не изменится, составив 28 рублей при наличном расчёте и 26 рублей при безналичном.

А уже с 7 декабря вырастет стоимость услуг на других упомянутых маршрутах у ряда частных перевозчиков. Оговаривается, что при использовании транспортной карты по тарифам «Электронный кошелек. 60 минут» и «Электронный кошелек. 90 минут» цена останется без изменений.

В своём официальном сообщении власти напомнили, что «не вправе влиять на эти решения».

Своё мнение на ситуацию на личной странице в соцсетях высказал депутат Госдумы (фракции ЛДПР) Александр Курдюмов, не одобривший позицию городских властей.

«Последнее повышение произошло всего год назад, и сейчас перевозчики разговаривают с городом в ультимативной форме, просто ставят в курс дел. Причин несколько — это и подорожание топлива и самое главное провалившейся тарифное меню, в результате которого снизился пассажиропоток в городе. Если так пойдёт и дальше, то в след за частниками цены на проезд вырастут и в социальных автобусах. Нельзя в одностороннем порядке принимать такие решения. Доходы горожан не растут, поэтому городские власти обязаны максимально жестко контролировать тарифную политику на этом рынке и отстаивать интересы жителей. Здесь всё просто — не хочешь работать, уходи с рынка. Я не верю в ту сказку, что это убыточный бизнес, иначе никто бы не стал им заниматься. Просто у кого-то разыгрался аппетит», — резюмировал он.

Напомним, тем временем у муниципальных перевозчиков также есть ряд серьёзных проблем. К началу осени 2018 года долги «Нижегородпассажиравтотранса» превышали 1,145 млрд рублей. Один из кредиторов пообещал обратиться с иском о банкротстве муниципальной компании. А за долги другого муниципального предприятия — «Нижегородэлектротранса» поставщик электроэнергии «ТНС Энерго НН» в ноябре ограничил услугу, что привело к остановке трамваев и троллейбусов. В ситуацию вмешались власти, только после этого движение муниципального транспорта возобновилось.

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