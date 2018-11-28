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Испанский журналист проникся поездкой в плацкарте по России

Общество

И назвал ее «волшебной»

Мадрид, 28 ноября 2018, 05:25 — REGNUM  Испанский журналист Хавьер Колас назвал свою поездку по России в плацкартном вагоне «волшебной» и поделился своими впечатлениями с читателями газеты El Mundo.

Он отметил дружественную атмосферу в плацкартных вагонах поезда. По его словам, вагоны-купе представляют с собой некую «русскую рулетку», в которой ты оказываешься с теми людьми, с кем тебе повезет. В то же время люди в плацкартных вагонах, по его мнению, «растворяются в среднестатистической среде».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября компания РЖД представила концепт своих новых плацкартных вагонах. Новые вагоны будут оснащены электрическими розетками, USB-разъемами. Особое внимание уделено комфортности пассажиров: за счет модульных конструкций и штор у пассажиров плацкартных вагонов будет больше индивидуального пространства.

Читайте ранее в этом сюжете: В РЖД раскрыли концепт новых плацкартных вагонов

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