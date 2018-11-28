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Реформа по-китайски: пенсионный фонд КНР вдвое увеличил годовую доходность

Общество

Китай централизовал все местные региональные пенсионные фонды, чья прибыльность была на более 2-3% и вдвое нарастил их прибыльность

Пекин, 28 ноября 2018, 05:08 — REGNUM  Китай впервые за все время раскрыл ежегодный доход от инвестиций базового пенсионного фонда, сообщает 27 ноября издание Economic Information Daily.

Общий доход составил 8,78 млрд юаней (около $1,2 млрд) в 2017 году, что соответствует годовому уровню доходности в 5,23%, сообщили в Национальном совете Фонда общественного обеспечения КНР (NCSSF).

NCSSF впервые за все время опубликовал подобного рода данные с того момента, как местные правительства начали обеспечивать фон в декабре 2016 года. Пенсионные фонды в Китае, управляемые на местном уровне, традиционно хранились в банках или использовались для закупки казначейских долговых обязательств с ежегодным доходом о 2 до 3 процентов.

Это очень близко к так называемой безрисковой ставке, но значительно ниже средней по рынку и накладывало соответствующие риски, связанные с инфляцией.

«Доход был почти на два процента выше, безрисковой процентной ставки на рынке, нежели в аналогичных ситуация ранее и отражает преимущество централизованных инвестиций», — заявил исследователь правительственного института Гуань Бо.

Отметим, что базовый пенсионный фонд Китая в общей сложности имел активы в размере 315,52 млрд юаней на конец 2017 года, в то время, как непогашенные обязательства находились на уровне 33,62 млрд юаней.

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Пенсионная реформа
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