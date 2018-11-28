За попытку поджога Андреевской церкви задержан житель Киева

Киев, , 04:32 — REGNUM Житель Киева задержан за попытку поджога Андреевской церкви, сообщили в пресс-службе украинской нацполиции.

Задержание проведено 27 ноября после изучения записей с камер видеонаблюдения, установленных у собора. Задержан 32-летний житель украинской столицы, ранее не судимый.

«В его доме изъяли одежду, гаджеты и зажигательные смеси, — сообщили в полиции. — Сегодня мужчине объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения».

Напомним, попытка поджога церкви в Киеве произошла в середине ноября. По данным свидетелей, в боковую дверь здания была брошена бутылка с зажигательной смесью. Пожара не было.