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За попытку поджога Андреевской церкви задержан житель Киева

Общество

Расследуется уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества

Киев, 28 ноября 2018, 04:32 — REGNUM  Житель Киева задержан за попытку поджога Андреевской церкви, сообщили в пресс-службе украинской нацполиции.

Задержание проведено 27 ноября после изучения записей с камер видеонаблюдения, установленных у собора. Задержан 32-летний житель украинской столицы, ранее не судимый.

«В его доме изъяли одежду, гаджеты и зажигательные смеси, — сообщили в полиции. — Сегодня мужчине объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения».

Напомним, попытка поджога церкви в Киеве произошла в середине ноября. По данным свидетелей, в боковую дверь здания была брошена бутылка с зажигательной смесью. Пожара не было.

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