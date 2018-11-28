В Пекине фиксируется меньше новых случаев ВИЧ/СПИД

Пекин, , 04:25 — REGNUM В Пекине зарегистрировано меньше новых носителей ВИЧ и больных СПИДом в период с января по октябрь 2018 года, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 2874 новых случая ВИЧ/СПИД было зафиксировано за десять месяцев 2018 года в Пекине, что на 5,86% ниже, чем за тот же период 2017 года. Таким образом в настоящее время в Пекине имеется 29 063 заразившихся, сообщили в Пекинском центре профилактики и контролю за заболеваниями в преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Главным источником передачи вируса стал половой способ, который составил 97% всех случаев среди новых заразившихся. Смертность пациентов со СПИДом, получающих антивирусное лечение снизилась до 0,05%, что значительно ниже, чем в среднем по стране.

Отметим, что первый случай ВИЧ был зафиксирован в Пекине в 1985 году. Всего же в Китае 820 756 человек живут с ВИЧ/СПИД, и еще 253 031 человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом по данным на конец июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года по июнь 2018 года благодаря действиям неправительственных организация тесты на ВИЧ прошли около 820 тыс. человек, благодаря чему было выявлено 23 тыс. новых носителей вируса по всей стране.

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