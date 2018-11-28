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Картину русского художника Маковского продали за $5,5 млн на ауционе

Общество

Это рекордная сумма для работ художника

Лондон, 28 ноября 2018, 00:49 — REGNUM  На лондонском аукционе Sotheby's картина русского художника Константина Маковского «Игра в жмурки» ушла с молотка за сумму в $5,5 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сообщается, что для работ Маковского $5,5 млн является рекордной суммой продажи картин на аукционах. При выставлении картины на торги ее стоимость оценивалась на уровне 2−3 млн фунтов стерлингов.

Также на аукционе были проданы работы художников Николая Фешина, Нико Пиросмани и Ильи Репина. Общая выручка от продажи лотов составила свыше $17,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября на аукционе «Шедевры русского искусства» в Лондоне была продана фарфоровая ваза времен царствования российского императора Николая I за 1,808 млн фунтов стерлингов.

Помимо вазы на аукционе выставлялись работы русских художников Ивана Айвазовского и Ильи Репина. Общая выручка аукционного дома от торгов превысила 7,145 фунтов стерлингов.

Читайте ранее в этом сюжете: Фарфоровая ваза середины XIX века ушла с молотка за 1,8 млн фунтов

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