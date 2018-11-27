Среда, 28 Ноября 2018 года
00:32:08 МСК

Ростовские власти расформируют детский сад «Темерничок»

Общество

Перевозчик отказался передавать дошкольное учреждение муниципалитету

Ростов-на-Дону, 27 ноября 2018, 23:26 — REGNUM  Ростовские власти расформируют детский сад «Темерничок», находящийся в собственности ОАО АТП-3 «Трансервис». Перевозчик отказал городскому руководству в передаче дошкольного учреждения муниципалитету, сообщает ИА REGNUM 27 ноября.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что воспитанники детского сада будут переведены в другие дошкольные учреждения города-миллионника.

Напомним, дошкольное учреждение власти хотели выкупить у АТП-3 по рыночной стоимости. Руководство компании заявляло, что содержание детского сада обходится в 700 тыс. рублей. Средств на дальнейшее обслуживание у перевозчика нет, так как власти лишили предприятие права на пассажирские перевозки в городе-миллионнике.

В случае передачи «Темерничка» в собственность муниципалитета власти пообещали соблюсти трудовые и социальные гарантии педагогов и малышей, а также сохранить профиль дошкольного образовательного учреждения.

Известно, что в настоящее время дошкольное учреждение посещают более 100 детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти хотят выкупить у перевозчика детский сад

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность детскими садами и яслями
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить