Ростовский сити-менеджер нашёл виновных в транспортном коллапсе

Ростов-на-Дону, , 23:07 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв признал сбой в работе городского пассажирского транспорта и нашёл виновных в транспортном коллапсе.

«В связи с изменением схемы транспортного обслуживания Ростова-на-Дону, заключением новых муниципальных контрактов и соответственно сменой перевозчиков, часть из которых находиться вне пределов Ростова-на-Дону, произошел сбой в транспортной системе города», — говорится в письме градоначальника, адресованном депутату Законодательного собрания Ростовской области Евгению Федяеву (ЛДПР).

Среди чиновников Кушнарёв виновных не нашёл, возложив ответственность за происходящее на недобросовестных перевозчиков.

ИА REGNUM напоминает, что ноябрьский снегопад и транспортная реформа стали причиной тысяч жалоб пассажиров на работу общественного транспорта. Социальные сети до сих пор переполняют сообщения о перебоях в работе автобусов, маршрутных такси, троллейбусов и трамваев.

Читайте также: Транспортный ужас на фоне снегопада: ростовская неделя

«Транспортная революция» стала последней каплей, и горожане выступили с требованием отставки градоначальника. Петиция появилась в сети сегодня, 27 ноября.

«У не самой обеспеченной категории граждан, передвигающихся на общественном транспорте, начались проблемы: как уехать и приехать с работы. Дети из микрорайона Суворовский не могли посещать школу в дни, когда была метель», — указал автор.

Стоит отметить, что ростовские чиновники, как выяснилось, пренебрегли рекомендациями учёных Донского государственного технического университета, разработавших новую маршрутную сеть города-миллионника. Было рекомендовано выпустить на линии 650 автобусов вместо 450.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский сити-менеджер не оправдал доверие – горожане требуют отставки