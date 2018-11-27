Снежный циклон накроет Ростов-на-Дону: введён режим повышенной готовности

Ростов-на-Дону, , 22:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за ожидаемого мощного снежного циклона введён режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Виталий Кушнарёв. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 27 ноября.

«С 18:00 27 ноября 2018 года и до прекращения действия опасных факторов, обусловленных комплексом метеорологических явлений, введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Прибегнуть к таким мерам было решено в связи с надвигающейся бурей. Синоптики прогнозируют в ближайшее время дождь, переходящий в мокрый снег, сильный снег, метель, сильный ветер, гололед. Режим повышенной готовности позволит не допустить возникновения чрезвычайной ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что 12 ноября все силы и средства города-миллионника были также переведены в режим повышенной готовности. Но оперативно справиться с ликвидацией снегопада ростовским коммунальщикам не удалось. Работа служб ЖКХ подверглась резкой критике со стороны горожан.

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