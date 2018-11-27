Памятник Ленину и штаб большевиков защитили от сноса в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 22:18 — REGNUM В Екатеринбурге памятник Владимиру Ленину и здание, в котором размещалась штаб-квартира РСДРП (б) попали под усиленную защиту свердловского управления государственной охраны объектов культурного наследия. Ведомство выпустило приказы, в которых уточнило новые защитные границы сооружений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В выложенных в открытый доступ документах также указано, что на обоих объектах запрещается «деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения». Теперь там нельзя проводить капитальное строительство, допускать вибронагрузку, которая могла бы негативно повлиять на конструкцию и проводить ряд других манипуляций.

Напомним, в мае 2018 года власти Екатеринбурга заявляли о необходимой реконструкции памятника основателю Советского государства, в ходе которой его могли бы «временно» убрать с постамента. Общественники города были крайне недовольны озвученными планами мэрии — якобы для реставрации с Краснознамённой группы сняли и не вернули обратно Орден Ленина. Жители опасались схожего сценария и в случае с памятником Ленину.

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