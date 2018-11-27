В Ливане убит ведущий британского Radio One

Бейрут, , 21:50 — REGNUM В Ливане найден убитым известный британский радиоведущий Гэвин Форд, 27 ноября передает агентство Associated Press.

65-летний Форд, ведущий популярного утреннего шоу на британском Radio One, был задушен в своей квартире в городке Бейт-Мери, к востоку от Бейрута.

Соболезнования в связи со смертью популярного радиоведущего, который много лет жил в Ливане, озвучили Radio One и посольство Великобритании в Бейруте.

Читайте также: В Нью-Йорке убит рэпер Hollywood Play