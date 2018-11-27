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В Ливане убит ведущий британского Radio One

Общество

65-летний радиоведущий Гэвин Форд задушен в своей квартире в пригороде Бейрута

Бейрут, 27 ноября 2018, 21:50 — REGNUM  В Ливане найден убитым известный британский радиоведущий Гэвин Форд, 27 ноября передает агентство Associated Press.

65-летний Форд, ведущий популярного утреннего шоу на британском Radio One, был задушен в своей квартире в городке Бейт-Мери, к востоку от Бейрута.

Соболезнования в связи со смертью популярного радиоведущего, который много лет жил в Ливане, озвучили Radio One и посольство Великобритании в Бейруте.

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