Минпросвещения отреагировало на скандал с «письмом отцу на фронт»

Москва, , 20:59 — REGNUM Заданное школьникам в Санкт-Петербурге домашнее задание написать «письмо отцу на фронт», вызвавшее недовольство некоторых родителей, предусмотрено учебником «Литературное чтение» для учащихся 4-х классов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Как уточнили в ведомстве, данное учебное пособие внесено в федеральный перечень и прошло все необходимые для этого экспертизы, в том числе в Российской академии образования и Российской академии наук.

В Минпосвещения отметили, что учебник давно используется в школах разных регионов, но при этом подчеркнули, что выбор конкретного учебного пособия и конкретной образовательной программы относится к компетенции школ и педагогов.

Напомним, ранее пользователь «Живого Журнала» под ником bloha_v_svitere рассказала, что в одной из школ Санкт-Петербурга её дочери на уроке по русскому языку дали задание написать воображаемое «письмо отцу на фронт». По её словам, ребёнок не смог принять воображаемые обстоятельства и при выполнении задания разрыдался. По сообщениям СМИ, некоторые родители запретили своим детям выполнять аналогичное задание.

В комитете по образованию Санкт-Петербурга ранее также выразили недоумение в связи с инцидентом, заявив, что никаких нарушений со стороны образовательного учреждения в данной истории не усматривается.

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