Российские ЧВК в Гааге: вот где правда окопалась!

Святослав Голиков, , 21:59 — REGNUM

Начиная с 19 ноября сеть забурлила заголовками: бойцы российских ЧВК обратились в международный суд! Эту громкую новость обнародовало «Радио Свобода», а дальше уже понеслось по цепи. А самому «Радио Свобода» об этом событии доложил Евгений Шабаев, председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» (в кавычках название данной организации смотрится органичнее).

Обращение в Международный уголовный суд в Гааге было принято на прошедшем 18 ноября в Москве форуме, в котором приняли участие представители 18 общероссийских и межрегиональных общественных ветеранских организаций из 52 регионов России.

Тема обсуждения форума была обозначена следующим образом: «ЧВК. Гибель Армии. #НасТутНет#». Как заявил в интервью интернет-изданию Daily Storm Евгений Шабаев, «мы назвали его так, потому что предполагаем, что ЧВК созданы на деньги, которые были направлены государством на восстановление российской армии. Поэтому сама армия сегодня разлагается и гибнет».

Как показывает историческая практика, у нас вечно что-то разлагается и гибнет, однако при этом хоронить нашего Феникса оказывается не самым перспективным занятием, хотя упорные люди не устают этим регулярно заниматься. Ну, а фактическая несопоставимость масштабов ЧВК и Вооружённых сил вкупе со смелыми предположениями о перенаправлении потоков подчёркивает фееричность аргументации.

Организаторы форума подготовили резолюцию с призывом к государственным органам либо легализовать деятельность неформальных ЧВК, либо категорически запретить её. Здесь аргументация звучит убедительно: «Мы призываем государство определиться. Если ЧВК — действительно нужная геополитическая структура, то признайте её, создайте законодательную базу, и пусть люди нормально работают».

На самом деле вопросы легализации ЧВК, обеспечения правовых и социальных гарантий нашим гражданам, выполняющим особые задачи за пределами Родины, связанные с риском для здоровья и жизни, заслуживают серьёзного обсуждения. Однако здравой конкретики на форуме было мало, а вот словесного режимоборчества с печалями по поводу неминуемой погибели армии и Отечества — много. По большому счёту, серьёзную тему просто заболтали.

Вишенкой на тортике стало обращение к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование в отношении руководства неформальных российских ЧВК, поскольку именно международное расследование представляется инициаторам обращения единственно возможным юридическим механизмом повлиять на ситуацию.

Как говорится в обращении, «участников ЧВК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве», «с российскими наёмниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры», «фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях».

В связи с этим подписанты обращения просят прокурора возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) — «насильственное исчезновение людей» (в определении Статута, «арест, задержание или похищение людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение длительного периода времени»).

Кроме того, на основании статьи 25 Римского статута они просят прокурора применить индивидуальную уголовную ответственность в отношении организаторов ЧВК, их собственников и лиц, оказывающих им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку. В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела подписанты готовы дать свидетельские показания и оказать Международному уголовному суду иную посильную помощь.

Что мне хочется сказать по этому поводу…

Первое. Римский статут, на основании которого действует МУС, был в своё время разработан при участии нашей страны, однако возложенных на него надежд МУС не оправдал, так и не став подлинно независимым органом международного правосудия, и в ноябре 2016 года Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России от присоединения к Римскому статуту.

В том случае, если в преступлениях, относящихся к компетенции МУС, подозреваются граждане государства, которое не является участником Римского статута, мандат на начало уголовного преследования выдаётся Советом Безопасности ООН. Соответственно любая подобная преследовательская инициатива в отношении граждан России, связанных с функционированием неформальных ЧВК, нашей стороной будет заблокирована.

Плюс ко всему МУС демонстрирует крайне низкую эффективность на фоне весьма высокой затратности. За 14 лет, прошедшие со времени вступления в силу Римского статута до момента официального отказа нашей страны от участия в нём, МУС вынес всего четыре приговора, израсходовав при этом более миллиарда долларов.

Конечно, политическая ангажированность могла бы повысить эффективность работы гаагских заседателей, но… возвращаемся к сказанному выше — российские граждане находятся вне их юрисдикции. Так что в части уголовного преследования как такового МУС вряд ли в состоянии причинить какой-либо практический вред нашей стороне. В принципе МУС может там себе мусолить, что ему угодно, но на выходе с высочайшей долей вероятности будет пшик.

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Второе. В мотивировке обращения справедливо указано, что бойцы ЧВК фактически находятся вне правового поля и формально лишены каких-либо юридических и социальных гарантий. А вот остальное — ложь.

Никто никого никуда ни силком, ни обманом не тянет. Более того, уже некоторое время попасть на работу в данные структуры можно вообще только по рекомендации действующего сотрудника, т. е. набор строго ограничен.

С самого начала функционирования данных структур весной 2014 года все пришедшие туда чётко знали, куда и зачем они идут. Плюс к этому, все сотрудники проходили и проходят предварительную подготовку. Покажите мне клоуна, который на полном серьёзе заявит, что его ввели в заблуждение.

В силу специфики функционирования данных структур формальные договоры действительно не регламентируют работу в боевых условиях, но, даже попав на место, человек вправе отказаться от участия непосредственно в боевых действиях, и его либо переведут на тыловые работы, либо отправят домой.

С января 2017 года бойцы ЧВК фактически считаются исполняющими обязанности военной службы (об этом и не только я рассказывал здесь), и ни о каком уголовном преследовании за наёмничество речи быть просто не может. До этого же чётко действовали устные гарантии. Не надо сочинять и нагнетать психоз.

Да, в ЧВК есть проблемы, но это отдельная тема. Ключевые же моменты аргументации инициаторов обращения несостоятельны, обвинение в «насильственном исчезновении людей» — бред, а персонажи, готовые давать показания о том, как их обманом выманили из страны и заставили выполнять боевую работу — потенциальные лжесвидетели.

Третье. Граждане нашей страны, позиционирующие себя как патриоты Отечества, призывают к международному расследованию «преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда». Как я уже сказал, сам по себе гаагский суд особой опасности не представляет, но в своих режимоборческих порывах означенные «патриоты», стремящиеся спасти погибающую армию вместе с Родиной, готовы с размахом подставить эту самую Родину под информационные удары. Кроме того, их показания и иная помощь чужому суду может подразумевать разглашение информации, составляющей государственную тайну.

Что характерно, обращение было принято подавляющим большинством голосов. 357 делегатов форума проголосовали «за». Против полоскания белья своей Родины пред заседателями гаагского суда и всего «цивилизованного мира» выступили буквально считанные единицы. Такое вот замечательное собрание… «Патриоты» изволили обидеться на Администрацию президента, на Министерство обороны, на следственные органы… Они им всем писали-писали, а их отфутболили. И пошли они жаловаться в гаагский суд… Поневоле задаёшься вопросом — что это? Глупость или измена?

Соображают ли подписанты обращения, что гаагским заседателям на наших погибших и покалеченных ребят по сути дела плевать, но вот подойти к делу «творчески» и раздуть тему «военных преступлений» «русской военщины» они при необходимости смогут? Сколько там безвинных сирийских «оппозиционеров» загубили эти русские? А ещё был край степей и терриконов… А год назад чёрный континент добавился… Да там тонны «геноцида» и «преступлений против человечности» можно накопать, было бы желание. И всё это польётся на наших ребят. И на нашу Родину это польётся.

Предвижу возражения в том духе, что полоскание белья неких российских околовоенных предпринимателей нисколько не равно полосканию белья Родины, и вообще наши военные инициативы за рубежом реализуются исключительно в интересах крупного российского капитала.

Мне есть что ответить. Наш мир — это не царство розовых единорогов. Если мы не будем расширять сферы нашего влияния, значит, сферы своего влияния будут расширять наши оппоненты, у которых — внезапно! — нет ни малейшего желания нас осчастливить и облагодетельствовать. И если на текущем историческом этапе задачи по расширению сфер нашего влияния выполняет российский капитал, значит, его действия в принципе совпадают с нашими объективными национальными интересами.

Более того, на всех исторических этапах развития нашей страны, за исключением советского периода, когда в приоритетах были вопросы безопасности и идеологические аспекты, приоритетным мотивом в расширении территории государства и сфер его влияния были именно экономические выгоды для правящих и торговых кругов (вопросы безопасности также имели значение, но далеко не во всех случаях).

Кстати, с чего началось прирастание Сибирью? С частной военной инициативы уральских купцов Строгановых, которая оказалась успешной и была в итоге поддержана государством. Но сильно ли полегчало тогда народу на Руси от этого прирастания? Может, нам от Сибири отказаться по причине неблаговидных с классовой точки зрения методов её изначального освоения?

…Знаете, я отлично вижу, что вопрос социальной справедливости в стране стоит сейчас крайне остро, и у нас — рядовых граждан России — есть масса претензий к сложившейся системе, но человекоподобные существа, которые ещё в 2013 году написали на стене сирийского дома корявыми русскими буквами «СЕВОДНЯ СИРИЯ А ВАВТРА РОССИЯ», не собирались нести нам социальную справедливость. Они собирались отрезать нам головы. А наши ребята из ЧВК, отбивая объекты сирийской нефтяной промышленности у этих существ, вышибали у них из-под ног кормовую базу. Да и вообще работа наших ребят не ограничивалась этими самыми объектами…

А вот весьма символичный пример из личного опыта. Есть у меня фотография БМПшки, на борту которой красуется непотребная надпись про Путина из известной песенки. В середине сентября 2014 года данная конкретная БМПшка готовилась расстрелять цепи нашего батальона, наступавшие по донецкой степи в направлении Лебяжьего (миномётный обстрел к тому времени уже закончился, и мы шли красиво, в полный рост). Благо, наши танкисты вовремя её заметили и лупанули. Не попали, но напугали. БМПшка удрала, и мы, пребывая тогда в счастливом неведении, завершили наш променад целыми и невредимыми. Утром следующего дня её нашли, брошенную в каком-то овраге, и притащили в Васильевку в качестве трофея.

К чему я это? А к тому, что эта БМПшка с характерной надписью на борту собиралась стрелять не в Путина. Путин далеко и высоко. Она собиралась стрелять в нас, простых окопных ванек. К Путину могут быть претензии, в том числе вполне оправданные, но надо помнить одну простую вещь — когда на той стороне подогревают эти самые претензии и говорят «Путин — (…)», им на самом деле нет никакого дела до наших претензий, они просто хотят нас убивать…

…Так что не надо грезить о победе над «режимом». Бить будут по нашей стране. Уже бьют. Просто посмотрите ленту новостей из «потустороннего» мира. Знатная такая охапка хвороста в костёр… И на этом фоне все красивые и, казалось бы, правильные слова о защите прав наших ребят блекнут. Потому что даже если это просто глупость, она балансирует на грани предательства. Хоть с дьяволом, но против… — а дальше подставляем нужное в соответствии с текущим моментом. Так получается? Вот только не надо забывать, что имена меняются, а дьявол в уравнении остаётся неизменным. Доказано историческим опытом.