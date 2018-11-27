Минобр Украины: военное положение не повлияет на работу школ

Киев, , 20:18 — REGNUM Школы будут работать в прежнем режиме во время военного положения на Украине, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает 27 ноября пресс-служба ведомства.

Как отметила Гриневич, военное положение никак не отразится на учебном процессе. Тем не менее, отметила министр, если потребуется ввести изменения в работу школ для «защиты страны», то это будет сделано. В этом случае все учителя и родители будут сразу проинформированы.

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Напомним, ранее Украина осуществила провокацию на территории России: три украинских военных судна нарушили российскую границу. Российские пограничники, вынуждены были открыть огонь для задержания этих судов, затем отбуксировав их в Керчь.

В ответ Украина ввела военное положение в 10 областях.

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