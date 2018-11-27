Пробки в Москве достигли 9 баллов, на дороги вышла снегоуборочная техника

Москва, , 19:41 — REGNUM Колонны специализированной коммунальной техники 27 ноября приступили к уборке снега на дорогах Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Техника проводит прометание тротуаров, межквартальных проездов, парковок, дворовых территорий с последующей их сплошной противогололедной обработкой», — уточнил заммэра.

По его словам, коммунальщики также ведут уборка от снега пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и переходам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы и торговли.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад, обрушившийся на столицу, в некоторых районах города будет продолжаться до утра среды, 28 ноября. Движение на дорогах серьёзно затруднено. В этой связи Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам пересесть на городской транспорт.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», пробки в Москве вечером достигали 9 баллов из 10 возможных, а в настоящее время оцениваются в 8 баллов. Движение осложнено на некоторых участках МКАД, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, Кремлёвской, Пречистенской и Москворецкой набережных, Большом Каменном и Большом Москворецком мостах, на Тверской улице.

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