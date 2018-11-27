Застройщик в подмосковной Опалихе учтёт исторический контекст парка

Красногорск, , 19:00 — REGNUM Застройщик территории в посёлке Опалиха подмосковного Красногорска отреагировал на публикации в СМИ о вырубке зелёных насаждений в парке усадьбы «Опалиха-Алексеевское».

«Девелоперская группа «Сити-XXI век» официально заявляет, что сведения, распространяемые в сети Интернет о якобы уничтожении застройщиком парка 18 века в подмосковной Опалихе, являются недостоверными. Ни одно дерево в границах зеленых усадебных территорий прошлого не тронуто. Вся деятельность на участке ведется строго в соответствии с его градостроительным статусом и разрешительной документацией.

Участок в подмосковной Опалихе, ставший объектом пристального внимания СМИ, является частью территории бывшего ведомственного дома отдыха «Опалиха», который на момент его приобретения девелопером в 2014 году уже более 10 лет находился в брошенном состоянии, огороженный и закрытый для общественного доступа. На протяжении этого времени территория с точки зрения её истории и состояния природной среды интереса ни у общественности, ни у СМИ не вызывала.

Со времен приватизации участок определен под жилую застройку, данный статус он имеет и на сегодняшний день. Каких-либо документальных или архивных подтверждений сохранности на участке парка 18 века не имеется.

Территория в ее нынешнем состоянии не может считаться вековым парком в силу фактов, подтвержденных дополнительными исследованиями: на участке всего 4 дерева возрастом от 150 до 200 лет, остальные деревья относятся к советскому периоду высадки; регулярность высадки, характерная для парка, при этом отсутствует.

Отсутствие исторического наследия, тем не менее, не опровергает историю места. В 18 веке 1,5 га в центральной части настоящей территории, согласно архивам, были плодовым садом в хозяйстве дворян Николевых. Позже, в 19 веке, сад был расширен до почти 2,5 га и превратился в древесный питомник князя Н.Б. Юсупова, который культивировал здесь разные породы деревьев. В этих исторических границах, в силу преемственности, девелопер сохранит все здоровые деревья и пруды и создаст настоящий парк еще большей площадью — почти 3 га (с прудами — 3,7 га). На текущий момент территория, отведенная под будущий парк, огорожена забором, ни одно произрастающее на ней дерево не тронуто.

Концепция будущего парка разрабатывалась на конкурсной основе профессиональными ландшафтными бюро в диалоге с местными жителями. Победителем народного голосования стало архитектурное бюро Асадова, которое предложило максимально сохранить естественно сложившуюся природную среду, провести комплекс оздоровительных мероприятий, облагородить пруды и учесть в благоустройстве интересы разных возрастных групп. На основе выигравшей концепции в настоящее время разрабатывается проектная документация на будущий парк.

После завершения работ парк будет передан городу и доступен для всех жителей Красногорска.

Оставшаяся — непарковая — территория будет развиваться так, как это предписано ее ранее и ныне действующим градостроительным назначением: на ней появится невысотная застройка (4−6 этажей), детский сад, спорткомплекс, будет проведено комплексное благоустройство. Вся разрешительная документации на осуществление строительных работ получена. В настоящее время на этой территории ведется подготовка строительной площадки, обязательства по компенсационному озеленению предполагают последующую высадку деревьев-аналогов с коэффициентом 1,8. Никаких нарушений законодательства в части проводимых на участке работ не допускается.

Проект с парком является вторым миниполисом «Сити-XXI век» на территории Опалихи. Продажи в нем откроются в ближайшее время», — сообщает компания.