Калужскому городскому роддому исполнилось 85 лет

Калуга, , 16:51 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сегодня, 27 ноября, поздравил сотрудников родильного дома с 85-летием медицинского учреждения.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе городской думы Калуги, Хлюстинская больница ведёт свою историю с 1809 года. В 1897 году было открыто родильное отделение. В связи с активным ростом лечебного дела в 1933 году родильное и гинекологическое отделения отделились в самостоятельное учреждение — родильный дом. Таким образом этот год и считается годом основания калужского городского родильного дома. Население Калуги росло и в 1974 году был построен новый корпус, в котором расположились родильное отделение и отделение новорожденных.

На сегодняшний день городской родильный дом является комплексным многофункциональным учреждением, насчитывающим 9 отделений. Для наблюдения за состоянием мам и малышей используется новейшая аппаратура. За 10 месяцев 2018 года здесь появилось на свет более 2500 новорожденных.

«Особых слов благодарности заслуживает коллектив учреждения, — подчеркнул глава Калуги Александр Иванов. — Уже 85 лет маленьких калужан встречают профессиональные, ласковые и надежные руки врачей и акушерок. Спасибо вам за заботу о здоровье и благополучии ваших маленьких и взрослых пациентов».

Пожелав сотрудникам учреждения крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия, Александр Иванов наградил особо отличившихся почётными грамотами и благодарственными письмами.