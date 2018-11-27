Жители трёх сел Дагестана будут пить чистую воду

Махачкала, , 18:31 — REGNUM В Дагестане до конца 2018 года будут введены в эксплуатацию три объекта водоснабжения — почти 24 км водопроводных сетей и две скважины. Они обеспечат водой село Куруш Хасавюртовского района, село Гурбуки Карабудахкентского района и село Новомехельта Новолакского района республики. Об этом 26 ноября главе Дагестана Владимиру Васильеву дорожил министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Руководитель республики подчеркнул, что вопрос водоснабжения должен стать одним из приоритетных направлений работы местной власти, так как от наличия и качества питьевой воды зависит здоровье людей.

Напомним, в сентябре 2018 года Малик Баглиев заявил, что для решения всех проблем в сфере водоснабжения Дагестану необходимо около 23 млрд рублей. Он подчеркнул, что в одном лишь городе Буйнакске, где вопрос с питьевой водой остро стоит не первый год, необходимо построить 11 объектов на сумму более 5 млрд рублей. Всего же в регионе, по словам министра, требуется завершить строительство 43 объектов водоснабжения и водоотведения.

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Как сообщало ИА REGNUM, к концу октября 2018 года на завершающей стадии находилась прокладка водопровода, призванного обеспечить питьевой водой около 40 тысяч жителей Дагестана. Строительство, начатое ещё в 2008 году, планируется завершить к середине декабря.

Водопровод мощностью более 17 тысяч кубометров в секунду должен обеспечить водой 90% населения Сулейман-Стальского района, а также жителей ряда сёл Курахского, Магарамкентского, Табасаранского и Хивского районов.

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