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Миланские депутаты отказались финансировать защитников семейных ценностей

Общество

Партия Берлускони отозвала собственное предложение после митингов оппонентов

Миланские депутаты отказались финансировать защитников семейных ценностей
MarkusMark
Городской совет. Милан

Милан, Италия, 27 ноября 2018, 18:17 — REGNUM  Депутаты миланского городского совета от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» отозвали собственное предложение о бюджетном финансировании организаций, защищающих семейные ценности, сообщает Il Fatto Quotidiano во вторник, 27 ноября.

В бюджете города на 2019 год предполагалось предусмотреть «необходимые средства» на поддержку тех организаций, которые «защищают семью и жизнь».

Предложение однопартийцев Берлускони было отозвано после проведения нескольких митингов их оппонентами по данному вопросу, отмечают журналисты.

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