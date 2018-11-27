Подземный переход в центре Воронежа оборудуют электроподъемником

Воронеж, , 18:03 — REGNUM Подземный переход у здания Юго-Восточной железной дороги в центре Воронежа уже к 1 июня 2019 года будет оборудован специальным электроподъемником, которым смогут пользоваться мамы с колясками и маломобильные жители. О планах властей рассказал 27 ноября журналистам глава города Вадим Кстенин.

По его словам, решение было принято «буквально сегодня» — после жалобы жительницы Воронежа, рассказавшей, что спуститься с коляской в этот переход — целая проблема, надземные же переходы на значительном расстоянии.

«Принято решение до 1 июня оборудовать переход электрическими подъемниками», — отметил Вадим Кстенин.

Он также сообщил, что в планах мэрии — передача в концессию четырех подземных переходов в городе для реконструкции.

«Проблема не в том, что у нас самих нет денег сделать подземные переходы. Есть, не такие большие средства там нужны. Проблема в том, чтобы сохранить то, что сделано. К сожалению, не успеваем мы сделать ремонт или реконструкцию подземного перехода, как вандалы все разносят», — добавил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о передаче в концессию подземного перехода у цирка на 25 лет: соглашение было подписано в феврале этого года.