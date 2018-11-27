Римские водители автобусов за 4 года получили штрафы на полмиллиона евро

Рим, , 18:00 — REGNUM В период с 2010 по 2013 годы водители автобусов римской муниципальной транспортной компании Atac были оштрафованы на 499 тысяч евро, сообщает во вторник, 27 ноября, Il Messaggero со ссылкой на результаты расследования правоохранительных органов.

Поскольку компания находится в собственности римской мэрии, то штрафы в подавляющем большинстве случаев оплачивались из бюджета, другими словами, их оплачивали римские налогоплательщики, отмечают журналисты.

Водителей штрафовали, среди прочего, за проезд на красный сигнал светофора и за разговоры по телефону без гарнитуры. Ряд штрафов стал следствием ДТП, виновниками которых были водители автобусов.

В то же время следователи выяснили, что в настоящее время компания перестала быть столь «щедрой» за чужой счет: водителей, на которых приходят штрафы, лишают части зарплаты.