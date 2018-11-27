Пособника в подготовке взрыва в Казанском соборе Петербурга будут лечить

Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Предстал перед военным судом еще один участник подготовки террористического акта в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Местный житель Антон Кобец, по версии следствия, с ноября 2017 года оказывал помощь организатору преступления в разведке местности готовившегося взрыва и давал советы по совершению теракта.

Организатор несостоявшегося теракта в Казанском соборе, 18-летний Евгений Ефимов, в августе 2018 года получил по суду 5 лет колонии строгого режима и штраф в 100 тыс. рублей. Также приговорены к небольшим срокам лишения свободы несколько лиц, знавших о подготовке теракта, но не сообщивших об этом в правоохранительные органы.

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Как сообщили 27 ноября в судебной пресс-службе Санкт-Петербурга, Московский окружной военный суд, рассмотрев на выездном судебном заседании в Северной столице материалы уголовного дела в отношении Кобца, вынес постановление о применении к нему мер медицинского характера.

«Фигурант освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера», — сказали в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Деятельность ячейки сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшей совершить теракт в Казанском соборе Петербурга, а также убийства граждан и подрывы бомб в местах массового нахождения людей, была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ 15 декабря 2017 года.

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