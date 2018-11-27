Архангельский проект по захоронению московского мусора рождался тайно — СПЧ

Архангельск, , 17:55 — REGNUM Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека взял под свой контроль ситуацию со строительством экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области, где планируют организовать большой полигон для захоронения, утилизации и переработки мусора из московского региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Совета.

Первое рабочее совещание по данной проблематике состоялось в Совете накануне. Помимо членов СПЧ в нём приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в Архангельской области, представитель правительства Архангельской области, московские депутаты, представители Росприроднадзора, прокуратуры Москвы, ОАО «РЖД», ОНФ и инициативных групп граждан, активно выступающих против стройки. Представители столичного правительства обсуждение вопроса проигнорировали.

«Я был очень удивлен тем, что в совещании не приняли участие представители органов исполнительной власти Москвы, которые являются инициаторами стройки — рассказал зампред СПЧ Евгений Бобров. — К ним было много вопросов по составу мусора: будет он переработанный или не переработанный, будут ли выделять опасные фракции?».

По словам правозащитника, по итогам дискуссии у него сложилось мнение о том, что проект вызывает большую социальную озабоченность, в нём не учтены приоритеты государственной политики по обращению с отходами, он разрабатывается тайно и келейно, а органы власти Архангельской области не принимают необходимых мер по информированию населения. Отсутствие диалога с гражданским обществом считает одной из главных проблем и председатель Совета.

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«Главное, что мы увидели — это то, что инициаторы проекта не сделали ничего, чтобы установить диалог с общественностью и наладить настоящую экспертную работу. Я надеюсь, что к следующей встрече эти проблемы будут решены. Совет берет ситуацию под свой постоянной контроль и намерен активно участвовать в решении проблемы», — заверил глава СПЧ.

Следующее совещание, куда обязательно пригласят представителей профильных департаментов правительства Москвы, планируется во второй половине декабря текущего года.

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