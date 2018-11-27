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Пять протоколов и возврат денег: жалобы на питание в школах Тюмени

Общество

В адрес главы города Руслана Кухарука прокуратура внесла представление

Тюмень, 27 ноября 2018, 18:00 — REGNUM  Пятью административными протоколами в отношении должностных лиц ООО «ОМС-Лечебное питание» обернулись жалобы тюменских родителей в надзорные органы на качество питания в восьми школах города. В ходе проверки предприятия региональное управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выяснилось, что на ряд продуктов отсутствовали документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность. Кроме того, не соблюдались сроки хранения продуктов и нарушалась технология приготовления блюд.

Помимо этого в прокуратуру области поступило обращение группы родителей о возврате денег за некачественное питание школьников Тюмени. Организация планирует завершить возврат родительских денежных средств до 30 ноября 2018 года. В адрес главы города Тюмени внесено представление за неоказание содействия родителям обучающихся в возврате денег.

Ситуация с некачественным школьным питанием в Тюмени активно обсуждается в социальных сетях второй месяц. В первую очередь родители недоумевают, как так вышло, что тюменских школьников кормило ООО «ОМС-Лечебное питание», зарегистрированное в Новокузнецке Кемеровской области. Как пояснил порталу 72.ru директор дивизиона food-сервиса компании ОМС Максим Красников, компания работает в Нижнем Тагиле Свердловской области, в Московской области, Поволжье и Казани. Жалобы на качество питания возникли лишь в Тюмени. Сейчас новокузнецкую фирму в восьми школах города сменил тюменский комбинат школьного питания «Центральный».

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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