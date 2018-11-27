ЛНР: СБУ вербует врачей и ученых для дискредитации республики

Луганск, , 17:11 — REGNUM Украинские спецслужбы вербуют научных работников и врачей из Луганской Народной Республики (ЛНР), которые потом должны будут обвинить республику в «подготовке диверсий» против ВСУ, заявили в министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР, сообщает 27 ноября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, служба безопасности Украины (СБУ) решила использовать луганский врачей и научных работников для дискредитации ЛНР. Научные деятели и работники здравоохранения будут вербоваться всеми способами, включая угрозы и фальшивые программы помощи наподобие «Тебя ждут дома».

Отмечается, что в первую очередь вербоваться будут врачи и научные работники, проживающие на территории ЛНР, оккупированной Украиной.

Напомним, ранее в МГБ ЛНР заявляли, что программы украинские гуманитарные программы «Тебя ждут дома» и «Вернись домой» являются вербовочными программами СБУ.

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