В Югре создадут Центр подготовки спецподразделений России

Нижневартовск, Югра, , 16:58 — REGNUM В Югре Министерство обороны России планирует создать Центр подготовки спецподразделений, работающих в условиях Арктики. Об этом говорилось на семинаре «Арктический регион. Особенности выживания и жизнедеятельности в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера и Арктики», который проходит с 27 ноября по 15 декабря 2018 года в Нижневартовске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении думы ХМАО.

В Нижневартовском районе высадился Ил-76, который привёз два десятка офицеров специального подразделения Министерства обороны России и несколько тонн оборудования — снегоходы, экипировку, средства связи и спецснаряжение. Военные в ходе практического семинара в течение трёх недель пройдут обучение на местности, максимально приближенной к реальным арктическим условиям. Отмечается, что в Нижневартовском районе мороз ударил до минус 28 градусов по Цельсию.

«Есть все предпосылки, что в ближайшее время в Нижневартовском районе будет создан Центр подготовки спецподразделений, работающих в условиях Арктики. Министерство обороны РФ в рамках проекта планирует выделить около десяти миллиардов рублей. Не надо объяснять, что за этим последует и появление в регионе новых рабочих мест, и налоговые поступления в региональные, а также муниципальные бюджеты», — отметил председатель комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию думы ХМАО Сергей Великий.